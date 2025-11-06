 Aller au contenu principal
OM : les lendemains qui déchantent
information fournie par So Foot 06/11/2025 à 13:02

Battu dans la polémique face à l'Atalanta Bergame (0-1), l'Olympique de Marseille vit des dernières semaines difficiles, entre points filés à l'adversaire et frustration emmagasinée. Dans le train des éliminés à mi-parcours de la phase de ligue de C1, l'OM est aussi largement responsable de ces déceptions beaucoup trop récurrentes.

À Marseille, la douceur d’un début de saison plein de promesses a définitivement laissé place au blues automnal de ce foutu mois de novembre. Climatisé à domicile ce mercredi soir par l’Atalanta Bergame (0-1) dans le scandale et l’incompréhension d’un litige arbitral sur lequel aucun consensus n’est établi, l’OM a encore déçu en Ligue des champions. Prenant zéro points sur six possibles contre deux adversaires pourtant largement à sa portée (l’autre étant le Sporting Club), les Provençaux figurent dans le wagon des éliminés à mi-parcours. Deux victoires en six matchs sur le dernier mois écoulé, qui invite à s’interroger sur le vrai bilan du début de saison marseillais. Si les hommes de Roberto De Zerbi parviennent à talonner le PSG en Ligue 1 au tiers du championnat, ces déceptions redondantes mettent une nouvelle fois en exergue la fâcheuse tendance marseillaise à craquer quand tout est disposé pour rouler, alors que l’étiquette de mauvais perdant face aux arbitres n’est pas prêt de se décoller de leur front.

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank