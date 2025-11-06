OM : les lendemains qui déchantent
Battu dans la polémique face à l'Atalanta Bergame (0-1), l'Olympique de Marseille vit des dernières semaines difficiles, entre points filés à l'adversaire et frustration emmagasinée. Dans le train des éliminés à mi-parcours de la phase de ligue de C1, l'OM est aussi largement responsable de ces déceptions beaucoup trop récurrentes.
À Marseille, la douceur d’un début de saison plein de promesses a définitivement laissé place au blues automnal de ce foutu mois de novembre. Climatisé à domicile ce mercredi soir par l’Atalanta Bergame (0-1) dans le scandale et l’incompréhension d’un litige arbitral sur lequel aucun consensus n’est établi, l’OM a encore déçu en Ligue des champions. Prenant zéro points sur six possibles contre deux adversaires pourtant largement à sa portée (l’autre étant le Sporting Club), les Provençaux figurent dans le wagon des éliminés à mi-parcours. Deux victoires en six matchs sur le dernier mois écoulé, qui invite à s’interroger sur le vrai bilan du début de saison marseillais. Si les hommes de Roberto De Zerbi parviennent à talonner le PSG en Ligue 1 au tiers du championnat, ces déceptions redondantes mettent une nouvelle fois en exergue la fâcheuse tendance marseillaise à craquer quand tout est disposé pour rouler, alors que l’étiquette de mauvais perdant face aux arbitres n’est pas prêt de se décoller de leur front.
