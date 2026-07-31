OM : la machine à laver les espoirs

Chaque saison, c’est la même rengaine du côté de Marseille : un renouvellement complet de l’effectif, puis des joueurs qui finissent la saison lessivés. L’OM ne trouve toujours pas le bon programme pour revenir sur le devant de la scène et apparaît comme une véritable machine à laver.

Dimanche 26 avril 2026, 31 e journée de Ligue 1, Marseille-Nice. Gerónimo Rulli vient de manger une panenka signée Elye Wahi, le paria du Vél, et la Ligue des champions s’éloigne un peu plus pour l’OM dans une saison cauchemar. Le gardien argentin dépose les armes face à la presse : « Une saison à Marseille, c’est trois ou quatre dans une autre équipe, c’est comme ça. Mais cette saison, c’est peut-être cinq » , glissait-il après ce nul arraché dans les dernières secondes par des Aiglons prêts à courir après le moindre point pour assurer leur maintien. Des déclas comme celle-ci, on en compte par dizaines sur la Canebière : preuve d’une pression qui use tous ceux qui enfilent le maillot blanc et bleu, et qui en ressortent proprement rincés. Bref, la machine à laver marseillaise tourne à plein régime et ce depuis des années.

Redorer le blason à chaque saison

Pourtant, en octobre 2016, quand Frank McCourt pose ses valises à Marseille avec son fameux « Champions Project » , l’idée est simple : redonner des couleurs à un club au bord du dépôt de bilan sous la mandature de Margarita Louis-Dreyfus. Il installe Jacques-Henri Eyraud aux commandes, qui repartira sans le moindre titre dans les bagages (mais avec pas mal de tisanes distribuées). Place ensuite à Pablo Longoria, arrivé en février 2021, qui prend l’habitude de renouveler l’effectif à chaque mercato : 259 mouvements entre 2021 et début 2026, excusez du peu. Un groupe retourné dans tous les sens chaque été, histoire de faire partir les fatigués et de faire entrer des joueurs tout neufs, tout propres, capables d’encaisser la pression phocéenne et les attentes placées en eux sans plier. Des joueurs « avec des couilles » comme dirait Roberto De Zerbi.…

Paar Evan Margerin pour SOFOOT.com