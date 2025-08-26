OM : chaud, chaud, chaud, mercato

Alors qu'Adrien Rabiot est toujours olympien, plusieurs coups de chaud sont à prévoir lors de la fin du mercato de l'OM, notamment en défense. La conclusion d'un mercato en deux mouvements.

Profils recherchés ? Bagarreur. Dans l’intimité d’un vestiaire comme dans un stade de 60 000 personnes, notre futur employé devra apprécier se fritter contre Séville, Aston Villa ou Rennes. Il peut évoluer à n’importe quel poste du terrain. Clôture des candidatures : le 1 er septembre 2025, à 20 heures. « Il y a encore des recrues qui vont arriver, quatre, cinq ou six », prévenait Roberto De Zerbi vendredi dernier. Avant d’accueillir le Paris FC, l’Italien avait arrêté son énumération à une moitié d’équipe. Il n’avait même pas pris le soin de préciser ses quêtes, mais après avoir vu l’état de son animation défensive, il peut s’agiter. L’OM recherche des renforts et, alors que les discussions autour d’Adrien Rabiot se poursuivent, son mercato n’est pas terminé.

Pression transferts

Medhi Benatia et Pablo Longoria avaient pourtant rapidement bouclé pas mal de dossiers il y a deux mois. Facundo Medina et CJ Egan-Riley arrivaient en défense, des profils De Zerbi compatibles. Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixão et Timothy Weah débarquaient en attaque, signes d’ajustements nécessaires. Mais l’été était (trop) calme, et les matchs à Rennes et contre le Paris FC l’ont montré : De Zerbi a des manques et, fin août, des inconnues demeurent. Marseille recherche un profil au milieu, un latéral gauche, et un défenseur.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com