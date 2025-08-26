 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OM : chaud, chaud, chaud, mercato
information fournie par So Foot 26/08/2025 à 13:44

OM : chaud, chaud, chaud, mercato

OM : chaud, chaud, chaud, mercato

Alors qu'Adrien Rabiot est toujours olympien, plusieurs coups de chaud sont à prévoir lors de la fin du mercato de l'OM, notamment en défense. La conclusion d'un mercato en deux mouvements.

Profils recherchés ? Bagarreur. Dans l’intimité d’un vestiaire comme dans un stade de 60 000 personnes, notre futur employé devra apprécier se fritter contre Séville, Aston Villa ou Rennes. Il peut évoluer à n’importe quel poste du terrain. Clôture des candidatures : le 1 er septembre 2025, à 20 heures. « Il y a encore des recrues qui vont arriver, quatre, cinq ou six », prévenait Roberto De Zerbi vendredi dernier. Avant d’accueillir le Paris FC, l’Italien avait arrêté son énumération à une moitié d’équipe. Il n’avait même pas pris le soin de préciser ses quêtes, mais après avoir vu l’état de son animation défensive, il peut s’agiter. L’OM recherche des renforts et, alors que les discussions autour d’Adrien Rabiot se poursuivent, son mercato n’est pas terminé.

Pression transferts

Medhi Benatia et Pablo Longoria avaient pourtant rapidement bouclé pas mal de dossiers il y a deux mois. Facundo Medina et CJ Egan-Riley arrivaient en défense, des profils De Zerbi compatibles. Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixão et Timothy Weah débarquaient en attaque, signes d’ajustements nécessaires. Mais l’été était (trop) calme, et les matchs à Rennes et contre le Paris FC l’ont montré : De Zerbi a des manques et, fin août, des inconnues demeurent. Marseille recherche un profil au milieu, un latéral gauche, et un défenseur.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Valtteri Bottas avant le Grand Prix de Belgique
    Formule 1: Perez et Bottas piloteront pour Cadillac la saison prochaine
    information fournie par Reuters 26.08.2025 14:12 

    par Alan Baldwin Sergio Perez et Valtteri Bottas seront de retour en Formule 1 la saison prochaine au volant de Cadillac, a annoncé mardi la nouvelle écurie de la catégorie reine. Le Mexicain et le Finlandais ont tous deux signé un contrat pluriannuel, a précisé ... Lire la suite

  • Des particpantes au tournoi annuel de football féminin "Botte, poncho et chapeau" à Jenesano, le 18 août 2025 en Colombie ( AFP / Luis ACOSTA )
    Dans la campagne colombienne, un tournoi de foot féminin en bottes, poncho et chapeau
    information fournie par AFP 26.08.2025 13:44 

    Bottes aux pieds, jupe autour de la taille, ponchos colorés sur les épaules et chapeau vissé sur la tête, dans le centre rural de la Colombie, un tournoi de football féminin, baptisé "botte, poncho et chapeau", fait la fierté des joueuses, pour majorité des agricultrices. ... Lire la suite

  • Nancy débouté et contraint d'accepter les huis clos
    Nancy débouté et contraint d'accepter les huis clos
    information fournie par So Foot 26.08.2025 13:09 

    Vivre heureux, mais cachés. L’AS Nancy-Lorraine va encore sentir le silence de Marcel-Picot pendant trois matchs de Ligue 2. Après la rencontre face à Boulogne (1-0, le 15 août), les hommes de Pablo Correa, actuels troisièmes avec sept points au compteur, évolueront ... Lire la suite

  • Niko Kovač prolonge son contrat à Dortmund
    Niko Kovač prolonge son contrat à Dortmund
    information fournie par So Foot 26.08.2025 13:00 

    Un entraîneur de Dortmund va-t-il enfin rester plus de deux ans en Rhénanie ? À deux doigts de se faire embrouiller par le père de Jobe Bellingham après le match nul contre Sankt Pauli de ce week-end, l’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovač, retrouve le sourire. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank