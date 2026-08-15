 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OM : ceci n'est pas une crise
information fournie par So Foot 15/08/2026 à 16:53
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

OM : ceci n'est pas une crise

OM : ceci n'est pas une crise

Le brassard absent des bras de Pierre-Emile Højbjerg, le vrai-faux départ de Nayef Aguerd, les départs en cascade et l'absence de sous : l'Olympique de Marseille semble vivre un été galère. Pourtant, Bruno Genesio insiste sur le bel été de son groupe. Et s'il avait raison ?

Leonardo Balerdi conspué au Vélodrome, Pierre-Emile Højbjerg démis de ses fonctions de capitaine par la direction du club, le vrai faux départ de Nayef Aguerd, l’absence de gardien titulaire, les départs à vau-l’eau, l’OM semble enchaîner autant de dramas qu’une bande de collégiens sur Snapchat. Partout, tout le temps, l’OM est analysé et scruté. Cet été, avant même la reprise de la Ligue 1 contre Strasbourg, vendredi 21 août prochain (20 h 45), il semble déjà condamné et crucifié. C’est promis, la saison de l’OM va être en enfer. Pas vraiment, en fait.

Genesio dans le vase

En réalité, la préparation de l’OM est plutôt calme. Le mercato est contraint. Les progrès dans le jeu et la patte de Bruno Genesio sont, eux, perceptibles. Contre l‘Atlético de Madrid (1-2), Marseille a certes terminé sa préparation amicale par une deuxième défaite (pour quatre victoires), mais la prestation a été plutôt encourageante. Le trio Igor Paixão – Amine Gouiri – Amine Harit, porté par le premier en tête d’affiche, commence à prendre ses marques et à très bien presser. En attendant le retour de Quinten Timber, le milieu Højbjerg – Himad Abdelli – Angel Gomes montre de belles choses. Subsistent des interrogations derrière, en attendant probablement un gardien et un joueur en charnière centrale, où Balerdi a été mis en difficulté dans la profondeur.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Maillots, crampons, lifestyle : le récap’ de la semaine dernière avec Dégaine
    Maillots, crampons, lifestyle : le récap’ de la semaine dernière avec Dégaine
    information fournie par So Foot 17.08.2026 11:33 

    Dégaine est le média de So Foot consacré aux maillots, aux équipements, au lifestyle, au « blokecore« etc. On y parle des nouveautés et de vintage, de toute ce qui constitue un pan entier de la culture foot. Voici une petite sélection de ce qu’on a publié cette ... Lire la suite

  • Yael Trepy, joueur français de Cagliari, en soins intensifs après un accident dans une piscine
    Yael Trepy, joueur français de Cagliari, en soins intensifs après un accident dans une piscine
    information fournie par So Foot 17.08.2026 11:31 

    Le club italien de Cagliari a annoncé ce lundi que Yael Trepy, jeune joueur français de 20 ans et natif de Villeneuve-Saint-Georges, a été admis en soins intensifs à l’hôpital Santissima Annunziata de Sassari . D’après Sky Sports, l’attaquant se trouvait dans une ... Lire la suite

  • Un international suisse s'engage à l'Olympiakos
    Un international suisse s'engage à l'Olympiakos
    information fournie par So Foot 17.08.2026 11:23 

    Il y a Pirée comme destination. Après Jhon Lucumí, Bologne perd un autre titulaire en la personne de Remo Freuler, qui rejoint librement l’Olympiakos. L’international suisse (94 sélections) sort d’une Coupe du monde terminée pour la première fois en quarts de finale ... Lire la suite

  • La Juventus ramène un des cadres de la Colombie dans ses rangs
    La Juventus ramène un des cadres de la Colombie dans ses rangs
    information fournie par So Foot 17.08.2026 10:52 

    Trois ans après Juan Cuadrado, la Juve accueille un Colombien. Ce lundi matin, la Juventus a officialisé le recrutement du défenseur central Jhon Lucumi , 28 ans. Le Colombien arrive de Bologne qui a cédé son taulier pour 20 millions d’euros . À six jours de la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank