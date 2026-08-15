OM : ceci n'est pas une crise

Le brassard absent des bras de Pierre-Emile Højbjerg, le vrai-faux départ de Nayef Aguerd, les départs en cascade et l'absence de sous : l'Olympique de Marseille semble vivre un été galère. Pourtant, Bruno Genesio insiste sur le bel été de son groupe. Et s'il avait raison ?

Leonardo Balerdi conspué au Vélodrome, Pierre-Emile Højbjerg démis de ses fonctions de capitaine par la direction du club, le vrai faux départ de Nayef Aguerd, l’absence de gardien titulaire, les départs à vau-l’eau, l’OM semble enchaîner autant de dramas qu’une bande de collégiens sur Snapchat. Partout, tout le temps, l’OM est analysé et scruté. Cet été, avant même la reprise de la Ligue 1 contre Strasbourg, vendredi 21 août prochain (20 h 45), il semble déjà condamné et crucifié. C’est promis, la saison de l’OM va être en enfer. Pas vraiment, en fait.

Genesio dans le vase

En réalité, la préparation de l’OM est plutôt calme. Le mercato est contraint. Les progrès dans le jeu et la patte de Bruno Genesio sont, eux, perceptibles. Contre l‘Atlético de Madrid (1-2), Marseille a certes terminé sa préparation amicale par une deuxième défaite (pour quatre victoires), mais la prestation a été plutôt encourageante. Le trio Igor Paixão – Amine Gouiri – Amine Harit, porté par le premier en tête d’affiche, commence à prendre ses marques et à très bien presser. En attendant le retour de Quinten Timber, le milieu Højbjerg – Himad Abdelli – Angel Gomes montre de belles choses. Subsistent des interrogations derrière, en attendant probablement un gardien et un joueur en charnière centrale, où Balerdi a été mis en difficulté dans la profondeur.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com