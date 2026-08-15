Giroud sort sur blessure en amical

Aïe, ce n’est pas une bonne nouvelle. Ce samedi, pendant le dernier match de préparation de Lille face à Everton, Olivier Giroud est sorti sur blessure . L’international français s’est plaint d’une grosse douleur au genou , après une mauvaise réception suite à un duel avec, semble-t-il, Iliman Ndiaye, attaquant des Toffees (qui a ensuite ouvert le score). Le capitaine du Losc s’est quand même relevé et a été remplacé dès la vingtième minute par le jeune Soriba Diaoune.

Lille démarre sa saison de Ligue 1 sur le terrain d’Angers, dimanche 23 août prochain (coup d’envoi à 15 heures). Olivier Giroud doit désormais passer des examens pour connaître la gravité de la blessure. Le joueur de 39 ans, qui fêtera ses 40 ans fin septembre, ne devrait pas être du voyage.…

UL pour SOFOOT.com