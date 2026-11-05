Olivier Létang suspendu jusqu'en mars ?

Rendez-vous l’année prochaine. La commission d’appel de la FFF s’est penchée sur le cas d’Olivier Létang, et elle a frappé fort. Selon L’Equipe , elle l’a sanctionné de six mois de suspension, dont deux avec sursis , de toute fonction officielle. Le président du LOSC paye son pétage de plomb du mois d’août : il s’était vivement emporté contre l’arbitrage à l’issue du nul contre le PSG.

Le club lillois a d’ores et déjà annoncé qu’il n’en resterait pas là et qu’il allait porter l’affaire devant le CNOSF . « Olivier Létang prend acte de la décision. Nous la déplorons et nous engagerons toutes les voies de recours nécessaires » , assure le LOSC dans un commentaire transmis à L’Equipe . Dans un premier temps, Létang s’en était sorti avec une amende de 20 000 euros auprès de la commission de discipline de la LFP. L’organe de la FFF a décidé d’aller beaucoup plus loin, tout en maintenant cette prune.…

QB pour SOFOOT.com