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L'OL tient tête à la Real Sociedad
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 20:47

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L'OL tient tête à la Real Sociedad

L'OL tient tête à la Real Sociedad

Giflé à Hoffenheim il y a deux semaines, Lyon a montré plus de solidité sur la pelouse de la Real Sociedad (1-1). Une belle manière de lancer l'après Fonseca.

Real Sociedad 1-1 Olympique lyonnais

Buts : Oskarsson (28 e ) // Tolisso (54 e )

La vie suit son cours, même sans Paulo Fonseca. Désormais dirigé par Jorge Maciel, l’Olympique lyonnais a repris le fil de sa saison en ramenant un bon point d’Anoeta ce jeudi (1-1). Dominés par la Real Sociedad, les Gones ont su répondre par l’inspiration de Corentin Tolisso et la vigilance de Dominik Greif pour ramener un résultat. L’OL n’a plus battu un club espagnol depuis Villarreal, en février 2018, mais se contentera amplement de ce point, deux semaines après la gifle reçue à Hoffenheim.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com

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