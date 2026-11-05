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Les matchs de Liga s'arrêteront à la 9e minute
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 19:04

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Les matchs de Liga s'arrêteront à la 9e minute

Les matchs de Liga s'arrêteront à la 9e minute

Pour Jesús. Le football espagnol rendra un vibrant hommage à Jesús de Miguel ce week-end. Tous les joueurs de Liga et de Liga 2 entreront sur le terrain vêtus d’un maillot spécial , floqué du numéro 9 et du message « Toujours dans nos souvenirs » . Les 22 titulaires de chaque rencontre se rassembleront avec les arbitres et déposeront une gerbe de fleurs au centre du terrain . Le protocole prévoit ensuite une minute de silence, pendant laquelle les écrans afficheront une photo de Jesús de Miguel. L’arbitre interrompra l’action, quand le jeu le permettra, à la neuvième minute de chaque match pour respecter une minute d’applaudissements.

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