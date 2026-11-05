 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La pause WC qui aurait pu coûter cher au héros du BVB
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 20:05

Ajouter Boursorama à vos sources

La pause WC qui aurait pu coûter cher au héros du BVB

La pause WC qui aurait pu coûter cher au héros du BVB

Le genre de choses qu’on ne contrôle pas. Arrivé à Dortmund en août, Konstantinos Karetsas a signé son premier but sous le maillot du Borussia mercredi contre le Betis (2-1). Ce n’était pourtant pas une évidence pour le milieu offensif de 18 ans, remplaçant au coup d’envoi. La blessure de Serhou Guirassy à la demi-heure de jeu a cependant bouleversé les plans de Niko Kovač : Karetsas en a profité pour entrer en jeu, et vous connaissez la suite. Mais le joueur a bien failli rater son tour à cause d’un passage aux toilettes .

« Je voulais le faire entrer mais il n’était pas là, il était aux toilettes , a expliqué Kovac devant la presse. Je m’apprêtais à faire entrer Carney (Chukwuemeka) , mais il est revenu tout d’un coup. Il a eu de la chance d’arriver à temps. » Dans la précipitation, Karetsas a à peine eu le temps de recevoir des consignes. Heureusement, il savait ce qu’il avait à faire.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Milan encore battu, Palace miraculé
    Milan encore battu, Palace miraculé
    information fournie par So Foot 05.11.2026 21:04 

    C’est donc ça, le vortex polaire ? Cinq jours après sa victoire dans le derby, Milan a été brutalement refroidi par Ferencvaros à San Siro (0-2). Sans Mike Maignan, suspendu à cause de son carton rouge, c’est Lorenzo Torriani qui gardait la cage des Rossoneri . ... Lire la suite

  • L'OL tient tête à la Real Sociedad
    L'OL tient tête à la Real Sociedad
    information fournie par So Foot 05.11.2026 20:47 

    Giflé à Hoffenheim il y a deux semaines, Lyon a montré plus de solidité sur la pelouse de la Real Sociedad (1-1). Une belle manière de lancer l'après Fonseca. Real Sociedad 1-1 Olympique lyonnais Buts : Oskarsson (28 e ) // Tolisso (54 e ) La vie suit son cours, ... Lire la suite

  • Olivier Létang suspendu jusqu'en mars ?
    Olivier Létang suspendu jusqu'en mars ?
    information fournie par So Foot 05.11.2026 19:21 

    Rendez-vous l’année prochaine. La commission d’appel de la FFF s’est penchée sur le cas d’Olivier Létang, et elle a frappé fort. Selon L’Equipe , elle l’a sanctionné de six mois de suspension, dont deux avec sursis , de toute fonction officielle. Le président du ... Lire la suite

  • Les matchs de Liga s'arrêteront à la 9e minute
    Les matchs de Liga s'arrêteront à la 9e minute
    information fournie par So Foot 05.11.2026 19:04 

    Pour Jesús. Le football espagnol rendra un vibrant hommage à Jesús de Miguel ce week-end. Tous les joueurs de Liga et de Liga 2 entreront sur le terrain vêtus d’un maillot spécial , floqué du numéro 9 et du message « Toujours dans nos souvenirs » . Les 22 titulaires ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank