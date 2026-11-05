La pause WC qui aurait pu coûter cher au héros du BVB

Le genre de choses qu’on ne contrôle pas. Arrivé à Dortmund en août, Konstantinos Karetsas a signé son premier but sous le maillot du Borussia mercredi contre le Betis (2-1). Ce n’était pourtant pas une évidence pour le milieu offensif de 18 ans, remplaçant au coup d’envoi. La blessure de Serhou Guirassy à la demi-heure de jeu a cependant bouleversé les plans de Niko Kovač : Karetsas en a profité pour entrer en jeu, et vous connaissez la suite. Mais le joueur a bien failli rater son tour à cause d’un passage aux toilettes .

« Je voulais le faire entrer mais il n’était pas là, il était aux toilettes , a expliqué Kovac devant la presse. Je m’apprêtais à faire entrer Carney (Chukwuemeka) , mais il est revenu tout d’un coup. Il a eu de la chance d’arriver à temps. » Dans la précipitation, Karetsas a à peine eu le temps de recevoir des consignes. Heureusement, il savait ce qu’il avait à faire.…

QB pour SOFOOT.com