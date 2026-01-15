 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Olivier Létang s'explique après son pétage de plombs : « Sur le fond, j'ai raison »
information fournie par So Foot 15/01/2026 à 21:53

Olivier Létang s'explique après son pétage de plombs : « Sur le fond, j'ai raison »

Olivier Létang s'explique après son pétage de plombs : « Sur le fond, j'ai raison »

Le fond de Létang. Lors de la défaite de Lille face à Rennes le 3 janvier dernier (0-2), Olivier Létang s’était mis en évidence d’une bien piètre manière en interpellant avec virulence l’arbitre de la rencontre, Eric Wattellier , dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy : « Vous savez ce que vous avez fait, c’est une honte, c’est un scandale ! » Le président du LOSC reprochait notamment à l’homme en noir d’avoir expulsé Alexsandro dès la 14 e minute de jeu après un léger accrochage sur Breel Embolo, qui filait dans la surface.

Un comportement déplacé qui a logiquement abouti à une sanction, Olivier Létang ayant été privé ce mercredi de tout accès aux matchs de son équipe jusqu’au 31 mars prochain. Interrogé par Le Figaro avant de connaître la sentence, le quinquagénaire a reconnu son erreur… en partie du moins. « Après coup, il y a deux choses qui me viennent à l’esprit : le fond et la forme , explique le boss du LOSC. Sur le fond, j’ai raison. Sur la forme, j’ai tort. J’ai fait une erreur. (…) Ce n’était pas le moment de le faire, on apprend tout le temps. Effectivement, quand on rentre chez soi, on se dit que ce n’était pas ce qu’il fallait faire. »

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Milan braque Côme grâce à ses Français
    Milan braque Côme grâce à ses Français
    information fournie par So Foot 15.01.2026 22:44 

    Côme 1-3 AC Milan Buts : Kempf (10 e ) pour les Lariani // Nkunku (SP, 45 e +1) et Rabiot (55 e & 88 e ) pour les Rossoneri Milan peut remercier l’Hexagone d’exister. Ce jeudi soir face à Côme, l’AC Milan a réalisé un joli hold-up en décrochant les trois points ... Lire la suite

  • La tribune d'Auteuil partiellement fermée pour PSG-Lille
    La tribune d'Auteuil partiellement fermée pour PSG-Lille
    information fournie par So Foot 15.01.2026 22:16 

    Pour la réception de Lille, vendredi soir au Parc des Princes, une partie de la tribune Auteuil restera orpheline de ses habitués . La commission de discipline de la LFP a tranché ce mercredi en prononçant une fermeture partielle de la tribune pour un match ferme ... Lire la suite

  • Alerte aux beaux buts lors de Hellas Vérone-Bologne
    Alerte aux beaux buts lors de Hellas Vérone-Bologne
    information fournie par So Foot 15.01.2026 21:16 

    Hellas Vérone 2-3 Bologne Buts : Orban (13 e ) et Freuler (CSC, 71 e ) pour les Scaligeri // Orsolini (21 e ), Odgaard (29 e ) et Castro (44 e ) pour les Rossoblù Le match devant lequel vous auriez dû passer votre jeudi soir. En déplacement à l’Hellas Vérone, Bologne ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé sera-t-il privé de ses retrouvailles avec Monaco ?
    Kylian Mbappé sera-t-il privé de ses retrouvailles avec Monaco ?
    information fournie par So Foot 15.01.2026 20:48 

    Monaco à l’abri de l’ouragan Mbappé ? Alors que le Real Madrid gêne tout le monde en ce moment, au point de se prendre une décharge par un électricien de métier en Copa del Rey, Álvaro Arbeloa ne pourra peut-être pas compter tout de suite sur Kylian Mbappé pour ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank