Olivier Létang s'explique après son pétage de plombs : « Sur le fond, j'ai raison »

Le fond de Létang. Lors de la défaite de Lille face à Rennes le 3 janvier dernier (0-2), Olivier Létang s’était mis en évidence d’une bien piètre manière en interpellant avec virulence l’arbitre de la rencontre, Eric Wattellier , dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy : « Vous savez ce que vous avez fait, c’est une honte, c’est un scandale ! » Le président du LOSC reprochait notamment à l’homme en noir d’avoir expulsé Alexsandro dès la 14 e minute de jeu après un léger accrochage sur Breel Embolo, qui filait dans la surface.

Un comportement déplacé qui a logiquement abouti à une sanction, Olivier Létang ayant été privé ce mercredi de tout accès aux matchs de son équipe jusqu’au 31 mars prochain. Interrogé par Le Figaro avant de connaître la sentence, le quinquagénaire a reconnu son erreur… en partie du moins. « Après coup, il y a deux choses qui me viennent à l’esprit : le fond et la forme , explique le boss du LOSC. Sur le fond, j’ai raison. Sur la forme, j’ai tort. J’ai fait une erreur. (…) Ce n’était pas le moment de le faire, on apprend tout le temps. Effectivement, quand on rentre chez soi, on se dit que ce n’était pas ce qu’il fallait faire. » …

FL pour SOFOOT.com