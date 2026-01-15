Alerte aux beaux buts lors de Hellas Vérone-Bologne

Hellas Vérone 2-3 Bologne

Buts : Orban (13 e ) et Freuler (CSC, 71 e ) pour les Scaligeri // Orsolini (21 e ), Odgaard (29 e ) et Castro (44 e ) pour les Rossoblù

Le match devant lequel vous auriez dû passer votre jeudi soir. En déplacement à l’Hellas Vérone, Bologne a signé un succès précieux dans la course aux places européennes (2-3). Une jolie victoire qui permet aux Rossoblù de passer devant la Lazio (9 e , 28 pts) et de pointer à la huitième place de Serie A avec 30 unités au compteur.…

FL pour SOFOOT.com