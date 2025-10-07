 Aller au contenu principal
Olivier Létang refuse l’invitation de la FFF pour tester la VAR
information fournie par So Foot 07/10/2025 à 18:26

Olivier Létang refuse l’invitation de la FFF pour tester la VAR

Olivier Létang refuse l’invitation de la FFF pour tester la VAR

Tiens, voilà du boudin.

La Fédération française de football aurait invité tous les présidents de Ligue 1 afin que ces derniers puissent tester l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) . Cette initiation, prévue pour le 18 novembre prochain, a pour objectif de leur permettre d’appréhender davantage ce rôle, désormais central lors des rencontres. Selon ICI Nord, le président du LOSC, Olivier Létang, a rapidement fait savoir qu’il ne participerait pas à cette expérience .…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
