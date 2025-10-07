Olivier Létang refuse l’invitation de la FFF pour tester la VAR
La Fédération française de football aurait invité tous les présidents de Ligue 1 afin que ces derniers puissent tester l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) . Cette initiation, prévue pour le 18 novembre prochain, a pour objectif de leur permettre d’appréhender davantage ce rôle, désormais central lors des rencontres. Selon ICI Nord, le président du LOSC, Olivier Létang, a rapidement fait savoir qu’il ne participerait pas à cette expérience .…
