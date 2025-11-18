Olivier Létang lourdement sanctionné par l'UEFA
Après la suspension, l’amende.
Selon L’Equipe , le président du Losc, Olivier Létang, a été condamné par la commission de discipline de l’UEFA à verser une amende de 10 000 euros . Le président lillois avait vivement critiqué l’arbitrage de Nikola Dabanović à la mi-temps de la rencontre entre Lille et le PAOK lors de la troisième journée de Ligue Europa (3-4). L’ancien président du Stade rennais avait attendu l’arbitre monténégrin dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy pour lui indiquer qu’il s’était déjà plaint de ses décisions à Aleksander Čeferin.…
LB pour SOFOOT.com
