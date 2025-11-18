La folle qualification de l'Irak pour les barrages de la Coupe du monde

Personne ne voulait aller aux prolongations.

Souvent le Mondial 2022 a été un référentiel pour les temps additionnel à rallonge, ce match retour du cinquième tour des qualifications asiatiques pour la Coupe du monde 2026 entre l’Irak et les Emirats Arabes Unis va entrer dans les livres d’histoir e. Alors que les deux formations n’étaient pas parvenues à se départager à Abu Dhabi (1-1), Amir Al-Ammari est venu libérer les Lions de Mésopotamie grâce à un penalty transformé au bout de dix-sept minutes de temps additionnel . Un but et une victoire synonyme de qualifications pour les barrages.…

LB pour SOFOOT.com