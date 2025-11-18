Emmanuel Emegha ne savait pas dans quel pays se trouve Strasbourg
Aux frontières du réel.
Après s’être mis à dos les supporters en officialisant son transfert à Chelsea dès le début de saison, Emmanuel Emegha de froisser les Alsaciens , avec cette fois de belles lacunes en géographie. Dans une interview accordée au média néerlandais à AD , l’actuel capitaine du RCSA avoue qu’il avait du mal à placer Strasbourg sur une mappemonde au moment d’y signer en 2023. « Pour être honnête, je ne savais même pas où c’était. Je pensais que c’était en Allemagne, mais c’est en France » , lâche-t-il en rigolant. Ça se joue à si peu de choses finalement.…
