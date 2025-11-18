Le fils de Gigi Buffon a réalisé une prouesse que n'a jamais réalisé son père
Il a déjà plus de G/A que son père.
Louis Buffon poursuit sa belle ascension. Après avoir effectué ses débuts en Serie A le mois dernier, le fils de Gianluigi a honoré la sélection U19 de la Tchéquie (pays d’origine de sa mère) de la meilleure des façons . …
