Fin de parcours pour les Bleuets au Mondial U17
Fin du rêve sous les projecteurs de Doha.
Après un match crispant (1-1) et une séance de tirs au but perdue (4-3), l’équipe de France U17 quitte la Coupe du monde au stade des huitièmes de finale. Vainqueurs de la Colombie, non sans efforts, les Bleuets semblaient avoir aussi les ressources pour aller embêter les quadruples champions du monde brésiliens, mais les hommes de Lionel Rouxel ont fini par céder face à la Seleção .…
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
