Olivier Létang est le nouveau président du collège de Ligue 1
Double casquette pour Olivier Létang.
Ce jeudi, la Ligue de football professionnel a annoncé la nomination du président du LOSC Olivier Létang, en tant que nouveau président du collège de Ligue 1. Une victoire face à son homologue Pierre Ferracci, lui-même à la tête du Paris FC depuis 2012. Avec dix voix contre sept et une abstention, Létang succède à Jean-Pierre Caillot, dont le Stade de Reims est désormais en Ligue 2. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer