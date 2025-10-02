 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Olivier Létang est le nouveau président du collège de Ligue 1
information fournie par So Foot 02/10/2025 à 14:49

Olivier Létang est le nouveau président du collège de Ligue 1

Olivier Létang est le nouveau président du collège de Ligue 1

Double casquette pour Olivier Létang.

Ce jeudi, la Ligue de football professionnel a annoncé la nomination du président du LOSC Olivier Létang, en tant que nouveau président du collège de Ligue 1. Une victoire face à son homologue Pierre Ferracci, lui-même à la tête du Paris FC depuis 2012. Avec dix voix contre sept et une abstention, Létang succède à Jean-Pierre Caillot, dont le Stade de Reims est désormais en Ligue 2.

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank