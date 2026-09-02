 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

« Ils ont failli tuer mon fils » : un jeune de 17 ans gravement blessé en marge de Lyon-Le Havre
information fournie par So Foot 02/09/2026 à 17:52
Ajouter Boursorama à vos sources

« Ils ont failli tuer mon fils » : un jeune de 17 ans gravement blessé en marge de Lyon-Le Havre

« Ils ont failli tuer mon fils » : un jeune de 17 ans gravement blessé en marge de Lyon-Le Havre

Un drame. Un jeune homme de 17 ans a été lynché aux abords du Groupama Stadium, ce week-end en marge de la rencontre entre l’OL et Le Havre, raconte Le Progrès avec des témoignages glaçants. Roué de coups en étant à terre, le lycéen est aujourd’hui lourdement blessé.

30 jours d’ITT pour un lycéen de 17 ans

Le garçon n’allait même pas au match, il revenait d’un futsal entre amis lorsqu’il tombe sur des dizaines de personnes sur le parvis. Certains étaient cagoulés et munis d’une matraque , et des insultes racistes ont été prononcées , selon le témoignage de la mère d’un jeune du groupe d’amis auprès du Progrès : « Négros, bougnoules, on va vous tuer. »

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Thiago Scuro raconte la folle dernière journée de mercato à Monaco
    Thiago Scuro raconte la folle dernière journée de mercato à Monaco
    information fournie par So Foot 02.09.2026 17:49 

    Les points sur les i. Thiago Scuro, directeur général de Monaco, donne sa version des faits sur les transferts avortés de Folarin Balogun à Everton et de Lamine Camara à Chelsea dans L’Equipe . Pour le second, tout était clair : le joueur voulait rester en Principauté. ... Lire la suite

  • Olivier Létang annonce plusieurs départs à venir au LOSC
    Olivier Létang annonce plusieurs départs à venir au LOSC
    information fournie par So Foot 02.09.2026 17:03 

    Un vent nouveau souffle sur le Nord. Après s’être affirmé comme l’un des maîtres incontestés en matière de mercato en Europe, Olivier Létang a fait la traditionnelle présentation de ses recrues aux médias ce mercredi. Le LOSC s’est (encore) illustré cet été en ... Lire la suite

  • Thilo Kehrer atterrit dans un club mythique
    Thilo Kehrer atterrit dans un club mythique
    information fournie par So Foot 02.09.2026 16:34 

    Des Rouge et Blanc aux Blanc et Rouge. Thilo Kehrer quitte Monaco et rejoint l’Ajax , où il sera prêté jusqu’à la fin de la saison , comme l’ont annoncé les deux clubs ce mercredi matin. Quelques copains à l’Ajax Là-bas, il y retrouvera des têtes connues, comme ... Lire la suite

  • Filipe Luis en admiration totale devant Luis Enrique
    Filipe Luis en admiration totale devant Luis Enrique
    information fournie par So Foot 02.09.2026 16:30 

    Luis reconnaît Luis. L’AS Monaco se déplace ce vendredi soir au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain, pour le compte de la 3 e journée de Ligue 1 . L’Équipe rapporte qu’en conférence de presse, Filipe Luís, entraîneur des Monégasques, parle de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank