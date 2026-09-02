« Ils ont failli tuer mon fils » : un jeune de 17 ans gravement blessé en marge de Lyon-Le Havre

« Ils ont failli tuer mon fils » : un jeune de 17 ans gravement blessé en marge de Lyon-Le Havre

Un drame. Un jeune homme de 17 ans a été lynché aux abords du Groupama Stadium, ce week-end en marge de la rencontre entre l’OL et Le Havre, raconte Le Progrès avec des témoignages glaçants. Roué de coups en étant à terre, le lycéen est aujourd’hui lourdement blessé.

30 jours d’ITT pour un lycéen de 17 ans

Le garçon n’allait même pas au match, il revenait d’un futsal entre amis lorsqu’il tombe sur des dizaines de personnes sur le parvis. Certains étaient cagoulés et munis d’une matraque , et des insultes racistes ont été prononcées , selon le témoignage de la mère d’un jeune du groupe d’amis auprès du Progrès : « Négros, bougnoules, on va vous tuer. » …

AC pour SOFOOT.com