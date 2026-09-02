Le patron de l'arbitrage explique le temps additionnel de Lille-PSG

Une polémique, quelle polémique ? Après avoir craqué deux fois dans le temps additionnel pour voir s’échapper une victoire qui leur tendait les bras contre le PSG vendredi dernier, les Lillois l’avaient mauvaise contre Eric Wattellier, accusé d’avoir laissé tourner le chronomètre au-delà des trois minutes supplémentaires annoncées.

Les images de la ref cam diffusées par Ligue 1+ donnaient plutôt raison à l’homme au sifflet, libre de dépasser le temps annoncé et qui avait prévenu les joueurs lillois à plusieurs reprises. À l’occasion de la conférence de rentrée, au siège de la FFF, de l’arbitrage français, le directeur technique Antony Gautier est également allé dans ce sens.…

CG, à Paris pour SOFOOT.com