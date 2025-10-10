 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Olivier Giroud vend la mèche sur Antoine Griezmann
information fournie par So Foot 10/10/2025 à 11:40

Olivier Giroud vend la mèche sur Antoine Griezmann

Olivier Giroud vend la mèche sur Antoine Griezmann

Forcément, il ne pouvait pas partir comme ça.

Ce jeudi, Olivier Giroud était l’invité de l’émission After Foot sur RMC. L’occasion pour l’attaquant lillois d’évoquer le retrait de son ancien coéquipier en sélection : Antoine Griezmann. Célébré le 23 mars dernier au Stade de France pour ses 13 années passées avec les Bleus ainsi que son record de 57 buts inscrits, Olivier Giroud aurait dû être honoré en même temps que Grizou.

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Après son Ballon d'or, Dembélé a fait pleurer Upamecano
    Après son Ballon d'or, Dembélé a fait pleurer Upamecano
    information fournie par So Foot 10.10.2025 12:07 

    Rentrons, il pleut. Alors que les réactions laudatives à l’égard du nouveau lauréat du Ballon d’or Ousmane Dembélé continuent d’affluer, Dayot Upamecano n’a pas manqué l’occasion d’applaudir son coéquipier en équipe de France . Dans les colonnes du Parisien , le ... Lire la suite

  • L'arbitre anglais Anthony Taylor parle de son traumatisme suite à la finale de Ligue Europa 2023
    L'arbitre anglais Anthony Taylor parle de son traumatisme suite à la finale de Ligue Europa 2023
    information fournie par So Foot 10.10.2025 11:58 

    D’habitude, ça se passe mieux pour les Anglais qui vont à Budapest. L’arbitre de Premier League Anthony Taylor a dénoncé la culture de « l’attente de la perfection » qui pèse sur les officiels, expliquant que sa famille ne se rend plus à ses matchs en raison des ... Lire la suite

  • Thomas Tuchel une nouvelle fois agacé par l’ambiance de Wembley
    Thomas Tuchel une nouvelle fois agacé par l’ambiance de Wembley
    information fournie par So Foot 10.10.2025 11:07 

    La quantité ne fera jamais la qualité. Malgré une victoire 3-0 contre le pays de Galles en match amical et un stade garni de plus de 70 000 supporters , le sélectionneur Thomas Tuchel a trouvé le moyen de ronchonner . L’ancien coach de Dortmund, du PSG et de Chelsea ... Lire la suite

  • Dovbyk et Gasperini reviennent sur le triple penalty manqué face à Lille
    Dovbyk et Gasperini reviennent sur le triple penalty manqué face à Lille
    information fournie par So Foot 10.10.2025 10:51 

    Un nouveau penalty-gate ! L’attaquant de l’AS Rome, Artem Dovbyk , n’a pas vraiment passé la meilleure soirée de sa carrière européenne jeudi dernier. Face à Lille, en Ligue Europa, il s’est heurté deux fois de suite à un Berke Özer en état de grâce (et pas sur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank