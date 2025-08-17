Olivier Giroud ravi après son retour réussi en Ligue 1

Onze minutes pour un grand bonheur.

Treize ans après avoir quitté le championnat de France, c’est le temps qu’il a fallu à Olivier Giroud pour retrouver le chemin des filets dans l’Hexagone en ouvrant le score pour Lille à Brest. Apparu à son aise à la pointe de l’attaque des Dogues, le champion du monde 2018 n’a pas caché son bonheur après la rencontre, notamment sur son état de forme après avoir joué les 90 minutes. « Quand on est sur le terrain, ce n’est jamais un cadeau empoisonné , a-t-il assuré en zone mixte. Le coach m’a demandé plusieurs fois comment je me sentais et je lui ai dit que je me sentais prêt à aller jusqu’au bout. J’avais vraiment envie d’avoir une opportunité pour faire gagner ce match à la fin. » …

TB pour SOFOOT.com