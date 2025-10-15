Olivier Giroud : « Mbappé peut arriver pas loin des 100 buts avec l’équipe de France »

Pas de crise de la quarantaine pour « Gigi ».

Dans un entretien accordé à L’Équipe , Olivier Giroud est revenu en longueur sur les raisons qui l’ont poussé à retrouver la Ligue 1 après son expérience au Los Angeles FC : « Je suis un mec de challenge. J’aime me lancer des défis et je n’avais pas non plus cinquante options, a avoué l’attaquant du LOSC, déjà hauteur de trois buts (TCC) cette saison . Quand le président Olivier Létang m’a appelé, le projet cochait beaucoup de cases, comme le fait de travailler avec Bruno (Genesio, son entraîneur) […] J’avais envie de rentrer, retrouver des amis, et puis rejouer en Ligue 1. Boucler la boucle, c’est génial. » …

TM pour SOFOOT.com