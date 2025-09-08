 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Olivier Giroud aurait pu atterrir dans un autre club de Ligue 1
information fournie par So Foot 08/09/2025 à 08:35

La Giroudmania aurait pu grandir plus à l’ouest.

Dans un entretien au Canal Football Club sur Canal+, Olivier Giroud a reconnu que le FC Lorient et son directeur sportif Laurent Koscielny l’ont bien approché . « Il a balancé dans la presse ? Ça y est, c’est sorti ? Il m’avait jaugé un peu, sondé, oui » , a avoué l’attaquant, ne pouvant cacher sa proximité avec son coéquipier à Arsenal et chez les Bleus entre 2012 et janvier 2018. « J’avais été honnête avec lui en lui disant que l’aventure là-bas (avec le Los Angeles FC) allait sans doute se finir dès cet été. Ça ne servait à rien que je reste pour le plaisir que je prenais. Donc il s’est engouffré dans la brèche. »

MR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
