Olivier Giroud a trouvé les cages plus petites face à Strasbourg

L’appel à l’union sacrée. Giflé à domicile par Strasbourg (1-4), Lille s’enfonce un peu plus dans une spirale bien moche (cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues. Après Bruno Genesio, c’est Olivier Giroud qui a pris la parole pour tenter de calmer l’incendie.

L’attaquant lillois a notamment pointé une ambiance parfois lourde en tribunes, sans chercher à se défausser : « J’espère que le public est derrière nous, même si j’ai eu un sentiment mitigé de ce que j’ai entendu. Mais encore une fois, tout le monde au club doit se serrer les coudes. Les joueurs, le staff, les supporters. C’est tous ensemble qu’on remontera la pente. » …

MH pour SOFOOT.com