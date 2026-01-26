 Aller au contenu principal
Les ultras monégasques réclament le départ du directeur général Thiago Scuro
information fournie par So Foot 26/01/2026 à 11:14

Le Rocher en pleine érosion ? Ce dimanche soir, les ultras de l’AS Monaco ont publié un communiqué partageant le souhait de voir partir le directeur général Thiago Scuro . Un message relatant d’une forte amertume pour des supporters qui n’ont pas vu leur équipe gagner en championnat depuis le 29 novembre dernier (1-0 contre le PSG).

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
