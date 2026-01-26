Yannick Cahuzac : « Joueur, je ne m’entraînais que pour m’entraîner »

Retiré des gazons depuis l’été 2022, l’ancien milieu aux plus de 200 matchs de Ligue 1 dans les poches raconte sa deuxième vie : celle de coach adjoint, un poste qu’il occupe au FC Lorient, équipe surprise du moment, depuis début 2024.

À quoi ressemble le week-end d’un entraîneur adjoint dont l’équipe a joué le vendredi soir (l’interview a été réalisée après la victoire à Monaco, NDLR) ?

Le programme dépend pas mal des prérogatives au sein du staff, mais souvent, chacun revoit le match, avec des missions personnalisées. On essaie de séquencer par rapport aux attentes du coach principal. On veut bien analyser tout ce qui a pu se jouer au cours du match, affiner notre retour, détecter des axes à développer pour la semaine à venir… Moi, je suis en charge du retour global, qui se fait en vidéo, en début de semaine, donc je me revois même le match plusieurs fois, en décryptant dans le détail toutes nos phases offensives et défensives. Je le revois intégralement, puis je vais ensuite travailler à base des séquences découpées par nos analystes vidéo.…

Propos recueillis par Maxime Brigand pour SOFOOT.com