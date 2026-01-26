 Aller au contenu principal
Yannick Cahuzac : « Joueur, je ne m'entraînais que pour m'entraîner »
Yannick Cahuzac : « Joueur, je ne m’entraînais que pour m’entraîner »

Retiré des gazons depuis l’été 2022, l’ancien milieu aux plus de 200 matchs de Ligue 1 dans les poches raconte sa deuxième vie : celle de coach adjoint, un poste qu’il occupe au FC Lorient, équipe surprise du moment, depuis début 2024.

À quoi ressemble le week-end d’un entraîneur adjoint dont l’équipe a joué le vendredi soir (l’interview a été réalisée après la victoire à Monaco, NDLR) ?

Le programme dépend pas mal des prérogatives au sein du staff, mais souvent, chacun revoit le match, avec des missions personnalisées. On essaie de séquencer par rapport aux attentes du coach principal. On veut bien analyser tout ce qui a pu se jouer au cours du match, affiner notre retour, détecter des axes à développer pour la semaine à venir… Moi, je suis en charge du retour global, qui se fait en vidéo, en début de semaine, donc je me revois même le match plusieurs fois, en décryptant dans le détail toutes nos phases offensives et défensives. Je le revois intégralement, puis je vais ensuite travailler à base des séquences découpées par nos analystes vidéo.…

Propos recueillis par Maxime Brigand pour SOFOOT.com

  • Edin Džeko débute son aventure à Schalke avec un record
    Edin Džeko débute son aventure à Schalke avec un record
    information fournie par So Foot 26.01.2026 12:26 

    Un dernier printemps ? Seulement trois jours après sa présentation officielle, Edin Džeko a déjà trouvé le chemin des filets pour Schalke 04 , établissant ainsi un record en 2. Bundesliga : du haut de ses 39 ans et 314 jours, jamais un buteur n’avait été aussi ... Lire la suite

  • Endrick-Nwaneri : à la Ligue 1 d'en profiter
    Endrick-Nwaneri : à la Ligue 1 d'en profiter
    information fournie par So Foot 26.01.2026 12:26 

    Brillantes sur les pelouses françaises ce week-end, les deux recrues hivernales Ethan Nwaneri (OM) et Endrick (OL) semblent déjà s'être parfaitement acclimatées à la Ligue 1. Si ces prêts secs peuvent frustrer les supporters (et encore...), il faut surtout voir ... Lire la suite

  • C’est grâce à la mère de Pablo Longoria que Mason Greenwood est à l’OM
    C’est grâce à la mère de Pablo Longoria que Mason Greenwood est à l’OM
    information fournie par So Foot 26.01.2026 12:18 

    Confessions intimes. Ce lundi matin, The Telegraph a publié un entretien pour le moins étonnant avec Pablo Longoria . Le président de l’OM est revenu sur sa décision de recruter Mason Greenwood . En 2024, son arrivée dans la cité phocéenne a fait couler beaucoup ... Lire la suite

  • Violente bagarre entre supporters serbes et croates dans un aéroport bosnien
    Violente bagarre entre supporters serbes et croates dans un aéroport bosnien
    information fournie par So Foot 26.01.2026 11:52 

    Tuzla pour ça ? Samedi soir, à l’extérieur de l’aéroport de Tuzla, à environ 80 kilomètres de Sarajevo, des affrontements ultra-violents ont éclaté entre des hooligans de l’Étoile rouge de Belgrade et ceux du Hajduk Split . La police compte près d’ une centaine ... Lire la suite

