Violente bagarre entre supporters serbes et croates dans un aéroport bosnien
information fournie par So Foot 26/01/2026 à 11:52

Tuzla pour ça ? Samedi soir, à l’extérieur de l’aéroport de Tuzla, à environ 80 kilomètres de Sarajevo, des affrontements ultra-violents ont éclaté entre des hooligans de l’Étoile rouge de Belgrade et ceux du Hajduk Split . La police compte près d’ une centaine d’interpellations et au moins 18 blessés , dont un dans un état grave, toujours en soins intensifs.

Embuscade à l’aéroport

Les incidents ont commencé lorsque des supporters serbes, de retour de Suède après le match de Ligue Europa contre Malmø, ont été pris pour cible par des ultras croates du Hajduk Split. Une embuscade en règle, à la sortie de l’aéroport, qui a rapidement viré à la bagarre générale.…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
