Leicester City licencie son entraîneur
26/01/2026 à 11:44

En direct sur Foxes news…

Samedi dernier, Leicester City s’est incliné face à Oxford United, avant-dernier de Championship, et cette défaite a eu de lourdes conséquences : Leicester est tombé à la 14ᵉ place et se retrouve désormais clairement englué dans le ventre mou du championnat. Le lendemain, le champion d’Angleterre 2016 a annoncé dans un communiqué le licenciement de son coach Martí Cifuentes .…

