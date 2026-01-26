Leicester City licencie son entraîneur
En direct sur Foxes news…
Samedi dernier, Leicester City s’est incliné face à Oxford United, avant-dernier de Championship, et cette défaite a eu de lourdes conséquences : Leicester est tombé à la 14ᵉ place et se retrouve désormais clairement englué dans le ventre mou du championnat. Le lendemain, le champion d’Angleterre 2016 a annoncé dans un communiqué le licenciement de son coach Martí Cifuentes .…
JE pour SOFOOT.com
