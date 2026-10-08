Olivier Boscagli a toujours l’espoir d’atteindre l’équipe de France

Pourquoi pas lui ? Alors que la première trêve de Zinédine Zidane vient de s’achever, le défenseur de Brighton, Olivier Boscagli , s’est confié à L’Équipe pour évoquer sa pré-convocation en équipe de France A et son rêve de rejoindre un jour le château de Clairefontaine .

« Pourquoi pas moi ? »

Il était dans les petits papiers de ZZ. Pré-sélectionné parmi les potentiels joueurs à rejoindre les 23 premiers noms de l’ère Zidane, ce ne sera finalement pas son tour. Upamecano, Lacroix, Jacquet, Konaté, puis Yoro en remplacement de ce dernier, sont aujourd’hui devant dans la tête du néo-sélectionneur.…

LT pour SOFOOT.com