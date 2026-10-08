L'entraîneur d’Al-Nassr botte en touche sur la polémique CR7

Un entraîneur n’a pas intérêt à froisser l’égo de CR7 et Ange Postecoglou l’a bien compris. Après le départ fracassant de Cristiano Ronaldo de la sélection portugaise en pleine trêve internationale, l’entraîneur d’Al-Nassr a été questionné sur cette polémique. « J’ai déjà été sélectionneur (de l’Australie entre 2013 et 2017, NDLR) et je n’aimais pas que les entraîneurs de clubs commentent ce qui se passait au sein de la sélection. C’est pourquoi je ne parlerai pas de ce sujet », a esquivé l’ancien entraîneur de Tottenham, dans des propos rapportés par le média portugais A Bola .

Jonglant entre le respect des décisions de son homologue Jorge Jesus et celui de son joueur (à qui il faut visiblement flatter l’ego à chaque sortie médiatique), Postecoglou n’a donc pas souhaité en dire plus. …

MB pour SOFOOT.com