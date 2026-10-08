Filipe Luís prend la Ligue Conférence très au sérieux

À jamais les premiers ? Leader actuel de la Ligue 1, Monaco joue sur tous les tableaux . Alors pas question d’abandonner la Ligue Europa Conférence, surtout pas après avoir passé l’ogre Górnik Zabrze en barrages et une semaine avant son entrée en lice contre le CSKA Sofia.

« C’est une grosse opportunité pour nous d’aller chercher quelque chose de beau cette saison » , a avoué Filipe Luís au micro de l’After foot, sur RMC, « Nous prenons, au moins moi personnellement, cette compétition très au sérieux. J’espère que mes joueurs me suivront » .…

LP pour SOFOOT.com