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Filipe Luís prend la Ligue Conférence très au sérieux
information fournie par So Foot 08/10/2026 à 11:26

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Filipe Luís prend la Ligue Conférence très au sérieux

Filipe Luís prend la Ligue Conférence très au sérieux

À jamais les premiers ? Leader actuel de la Ligue 1, Monaco joue sur tous les tableaux . Alors pas question d’abandonner la Ligue Europa Conférence, surtout pas après avoir passé l’ogre Górnik Zabrze en barrages et une semaine avant son entrée en lice contre le CSKA Sofia.

« C’est une grosse opportunité pour nous d’aller chercher quelque chose de beau cette saison » , a avoué Filipe Luís au micro de l’After foot, sur RMC, « Nous prenons, au moins moi personnellement, cette compétition très au sérieux. J’espère que mes joueurs me suivront » .…

LP pour SOFOOT.com

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