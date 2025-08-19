Olivier Blondel : « À notre époque, certains gardiens faisaient carrière avec des pieds moyens »

Après une pige à Nantes, Olivier Blondel est l'entraîneur des gardiens du Stade brestois depuis cet été. Pendant quasiment toute sa carrière, il aura occupé le rôle de doublure, passant par Le Havre, Toulouse, Troyes, Istres et Strasbourg, et parvenant quand même à disputer une centaine de matchs. Alors, c'est quoi un bon numéro deux ?

Tu commences au Havre en 1997 et tu passes onze ans au club. Raconte-nous ton parcours et comment toi, le Rouennais, tu atterris la bas ?

Il faut savoir qu’au départ, je devais commencer à Rouen, mais le club dépose le bilan à ce moment-là. J’avais plusieurs options sur la table, mais je choisis Le Havre, à 80 kilomètres de chez moi. Et puis surtout, Le Havre me parlait beaucoup parce que c’était un club où les gardiens étaient des figures emblématiques. Il y avait déjà Fabien Piveteau, et au moment où le club me contacte, il y avait Christophe Revault qui entamait sa deuxième saison. La première avait été magistrale et ça m’a convaincu d’y aller, pour apprendre dans un premier temps.…

Propos recueillis par Titouan Aniesa pour SOFOOT.com