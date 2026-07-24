Olise joue en chaussettes avec des inconnus à New York
Il y en a qui profitent de leurs vacances pour ne plus toucher un ballon pendant plusieurs semaines. Michael Olise n’en fait visiblement pas partie. Resté aux États-Unis après la Coupe du monde et la défaite des Bleus face à l’Angleterre lors du match pour la troisième place, l’ailier du Bayern Munich a participé à une rencontre improvisée avec des amateurs à New York.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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