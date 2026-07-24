« Si vous vous en prenez à ma famille, je me casse » : le coup de pression de Klopp

« Si vous vous en prenez à ma famille, je me casse » : le coup de pression de Klopp

À peine arrivé, Jürgen Klopp a déjà expliqué comment il pourrait repartir. Nommé sélectionneur de l’Allemagne pour les quatre prochaines années, l’ancien entraîneur de Liverpool devra reconstruire une Nationalmannschaft éliminée dès les seizièmes de finale du Mondial et qui n’a plus gagné le moindre match à élimination directe en Coupe du monde depuis 2014. Un petit chantier pour quelqu’un qui souhaitait se reposer.

Pas touche à la famille

Klopp a surtout profité de sa présentation pour poser ses limites à la presse et au public allemand. « Si vous vous en prenez à ma famille, je me casse », a prévenu le technicien de 59 ans, qui assure également qu’il quittera son poste sans réclamer d’indemnité si son travail n’est plus jugé satisfaisant. …

MJ pour SOFOOT.com