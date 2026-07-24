Aladji Bamba est bien transféré à Newcastle contre une somme folle
L’argent coule à flots autour du Rocher. Comme annoncé ce jeudi, Aladji Bamba s’est engagé officiellement à Newcastle. Selon L’Équipe , ce transfert aurait rapporté une somme folle de 41,5 patates à Monaco . Le club de la Principauté posséderait également 15 % du montant sur une potentielle revente du joueur Franco-Guinéen de 20 piges.
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