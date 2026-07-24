Pablo Pagis s'illustre encore avec le Paris FC
Côme chez lui. Deux matchs amicaux, deux-mi-temps jouées et déjà trois buts sous ses nouvelles couleurs pour Pablo Pagis. Achetée 15 millions d’euros plus 1,5 de bonus cet été à Lorient, la recrue du Paris FC a marqué un doublé face à Côme , qui a égalisé en fin de partie.
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