Olise et Coman régalent contre Tottenham
07/08/2025 à 20:49

Olise et Coman régalent contre Tottenham

Olise et Coman régalent contre Tottenham

Pas de pitié.

Alors que les Spurs pleurent toujours le départ de Heung-min Son, le Bayern n’a fait aucun sentiment ce jeudi lors de leur match amical contre Tottenham (4-0). Le champion d’Allemagne a inscrit quatre buts plus beaux les uns que les autres, d’abord par Harry Kane, auteur d’un superbe contrôle pour ouvrir le score , bien servi par une ouverture non moins délicieuse de Michael Olise (12 e ). Le buteur anglais a cependant eu la gentillesse d’envoyer son penalty au-dessus de la cage deux minutes plus tard pour ne pas remuer le couteau dans la plaie.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'offre BoursoBank