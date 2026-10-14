Carrick n'assume pas trop la décla de Martinez

Concerné, à moitié. Après la défaite de Manchester United sur la pelouse de l’Atlético de Madrid en Ligue des champions (2-0), Lisandro Martínez a dézingué la direction des Red Devils . Cette attitude n’a pas fait tiquer Michael Carrick pour autant : « Eh bien, je n’ai pas vu l’interview, j’en ai juste entendu parler après coup. Je pense que c’est aussi un peu lié aux émotions du match : venir ici et être déçu de ne pas avoir obtenu de résultat. »

Un début de saison frustrant

La cause de tout ce bazar n’est autre que le début de saison laborieux de la bande d’Andrey Santos. Treizièmes de Premier League et en quête de victoire depuis le 10 septembre dernier face au Sabah FK en Ligue des champions, les Mancuniens galèrent.…

SW pour SOFOOT.com