Ole Gunnar Solskjær réussit sa première avec Beşiktaş

Un score de poète pour le « Baby face Killer ».

Arrivé le week-end dernier comme entraîneur de Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjær a réussi sa première avec le club turc, de retour sur un banc après son expérience à Manchester United et une pige d’analyste à l’UEFA. Grâce à un doublé du Kosovar Milot Rashica (avec une superbe déviation de Rafa Silva sur le premier but), un but de Rafa Silva et un penalty en fin de match de João Mário, le club turc grimpe provisoirement à la 18 e place de la phase de ligue, synonyme de qualification pour les barrages. L’Athletic Club, qui avait bazardé la deuxième mi-temps, reste deuxième.…

UL pour SOFOOT.com