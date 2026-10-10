Arsenal se sort du piège tendu par Leeds
Arsenal 2-1 Leeds
Buts : Calafiori (62 e ), Guimarães (70 e ) // Justin (55 e )
Back to business . Giflé par Brighton avant la trêve, Arsenal a repris des couleurs samedi face à Leeds (2-1). Cinquièmes du championnat au coup d’envoi, les Peacocks ont confirmé leur capacité à jouer les poils à gratter : le centre de Gabriel Gudmundsson a traversé la surface et James Justin a propulsé le ballon au fond en une touche (0-1, 55 e ) . Les défenseurs étaient à la fête ce samedi puisque Riccardo Calafiori a égalisé pour les Gunners sur une remise de Ben White (1-1, 62 e ) .…
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