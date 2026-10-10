La Fédération portugaise suspend Cristiano Ronaldo !
BOMBAZO ! Vexé d’être resté sur le banc contre la Norvège, Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement de la sélection portugaise dans la foulée. Jorge Jesus en a pris pour son grade, et le feuilleton est loin d’être terminé. Ce samedi, le Conseil de discipline de la Fédération portugaise a annoncé que Cristiano Ronaldo était suspendu à titre provisoire. Son comportement pendant la trêve fait l’objet d’une procédure, et l’attaquant est sous le coup d’une sanction.
Plus d’infos à venir……
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