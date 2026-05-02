Old Trafford rendra-t-il hommage à Jota dimanche ?

La journée de dimanche marquera très exactement dix mois après le tragique accident qui a couté la vie à Diogo Jota et son frère André Silva. Selon SportBible, le Manchester United Supporters’ Trust, qui représente les supporters des Red Devils , aurait encouragé le public mancunien à rendre hommage à l’attaquant portugais lors du choc entre Manchester United et Liverpool. L’idée serait de se joindre au parcage des Reds , qui honorent leur ancien joueur en mêlant chant et applaudissements à la 20 e minute de tous les matchs . Mais a priori, il ne faut pas s’attendre à voir Old Trafford se lever comme un seul homme.

Le président du Manchester United Supporters’ Trust , JD Deitch, a nié tout projet de ce type sur les réseaux sociaux. « C’est ridicule. Nous n’éprouvons que de la compassion pour la famille Jota, mais le MUST n’a rien fait de tel , balaye-t-il sur X. La seule chose que nous espérons applaudir demain, c’est de remporter le doublé face à Liverpool et de nous qualifier pour la Ligue des champions . » En répondant à un autre fan, qui souligne qu’aucun stade n’a rendu un hommage similaire (hormis à Wolverhampton, où Jota a aussi joué), JD Deitch confirme que cette histoire est « complètement fabriquée » .…

QB pour SOFOOT.com