OL : un bonnet d'âne pour Endrick, une mention pour Afonso Moreira

Attention au redoublement ! Alors que l’Olympique lyonnais a essuyé une nouvelle contre-performance dimanche dernier à Angers (0-0), Paulo Fonseca s’est énervé contre l’attaquant Brésilien . Et pour cause ? Le bonhomme n’assure plus devant le but, galérant à la finition comme ses coéquipiers .

« Je ne suis pas satisfait du jeu d’Endrick , reconnait le tacticien portugais. Il était fatigué de son voyage pour sa sélection avec le Brésil. Je pense néanmoins qu’il doit faire mieux, j’attends davantage de lui, nous avons besoin de lui à 100%. En ce moment, nous sommes dépendants d’un joueur qui était en troisième division portugaise la saison dernière. Si Afonso peut trouver ce courage, les autres joueurs peuvent faire de même (le type évoluait à Gil Vicente la saison passée, NDLR) . Il est fort pour prendre la profondeur, mais ce n’est pas un joueur de dribble, de duels. Lui aussi doit progresser, notamment dans sa prise de décisions dans les derniers mètres. Endrick est marqué de manière très rapprochée par l’adversaire. Il doit en faire davantage pour se montrer comme une option et se démarquer. Il paie le fait qu’il a passé un long moment sans jouer avant de venir à Lyon. Aussi, c’était difficile pour lui de jouer trois fois par semaine. » …

SW pour SOFOOT.com