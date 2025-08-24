OL-Metz : un incendie s’est déclaré près du stade
I recup ze extincteur.
La victoire de l’Olympique lyonnais sur le FC Metz ce samedi soir au Groupama Stadium (3-0), a été marquée par un incendie déclaré en face du stade. Comme le précise la radio locale, Radio Scoop, un feu a en effet été signalé au niveau des herbes entourant le tramway de Décines, près de l’une des boutiques du club. Cet incendie serait dû à l’utilisation de fumigènes ajoute le média.…
AB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer