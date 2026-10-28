 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Manchester City passe par un trou de souris contre Brighton
information fournie par So Foot 28/10/2026 à 22:39

Ajouter Boursorama à vos sources

Manchester City passe par un trou de souris contre Brighton

Manchester City passe par un trou de souris contre Brighton

Manchester City 2-2 (4-3 T.A.B.) Brighton

Buts : Kovačić (40 e ), Cherki (72 e ) pour les Skyblues // Yalcouyé (30 e ), Rutter (47 e ) pour les Seagulls

Tirs au but réussis : Foden, Fernández, Doku, Cherki pour Manchester City // Groß, O’Riley, De Cuyper pour Brighton

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank