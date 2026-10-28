Manchester City passe par un trou de souris contre Brighton

Manchester City passe par un trou de souris contre Brighton

Manchester City 2-2 (4-3 T.A.B.) Brighton

Buts : Kovačić (40 e ), Cherki (72 e ) pour les Skyblues // Yalcouyé (30 e ), Rutter (47 e ) pour les Seagulls

Tirs au but réussis : Foden, Fernández, Doku, Cherki pour Manchester City // Groß, O’Riley, De Cuyper pour Brighton …

EL pour SOFOOT.com