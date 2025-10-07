OL Lyonnes et Melchie Dumornay domptent Arsenal
Pour son entrée en lice en Ligue des champions, OL Lyonnes a fait fort en s'imposant (1-2) sur la pelouse d'Arsenal, champion d'Europe en titre, grâce à une Melchie Dumornay de gala. Les Fenottes lancent idéalement leur course à un neuvième titre en C1.
Arsenal 1 – 2 OL Lyonnes
Buts : Russo (7 e ) pour les Gunners // Dumornay (18 e et 23 e ) pour les Fenottes
Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com
