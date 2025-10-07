 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OL Lyonnes et Melchie Dumornay domptent Arsenal
information fournie par So Foot 07/10/2025 à 22:59

OL Lyonnes et Melchie Dumornay domptent Arsenal

OL Lyonnes et Melchie Dumornay domptent Arsenal

Pour son entrée en lice en Ligue des champions, OL Lyonnes a fait fort en s'imposant (1-2) sur la pelouse d'Arsenal, champion d'Europe en titre, grâce à une Melchie Dumornay de gala. Les Fenottes lancent idéalement leur course à un neuvième titre en C1.

Arsenal 1 – 2 OL Lyonnes

Buts : Russo (7 e ) pour les Gunners // Dumornay (18 e et 23 e ) pour les Fenottes

Plus d’informations à suivre sur sofoot.com…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank