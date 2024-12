OL-Lopes : une sacrée page se tourne

Anthony Lopes a quitté l’OL pour s’engager à Nantes, ce lundi, mettant fin à une histoire de 24 ans. Même si l’épilogue est regrettable, l’idylle entre le gardien et son club de cœur a tout de même été magnifique.

La fin du mariage entre Anthony Lopes et l’OL n’est pas du genre à raconter aux enfants pour les convaincre de la magie de l’amour. Comme trop souvent dans le foot, les belles histoires finissent souvent mal, et celle entre le portier lyonnais de 34 ans et son club de toujours ne fait pas exception. Après six mois passés au placard, l’iconique gardien portugais s’est envolé vers la côte Atlantique pour s’engager en faveur du FC Nantes, où il avait déjà failli signer l’été dernier. Le champion d’Euro 2016 a finalement paraphé un contrat de six mois, avec une option pour une prolongation jusqu’en 2027, sur les bords de l’Erdre. Sa fin avec Lyon restera donc gâchée, et il n’y est pas pour rien, notamment en se lâchant dans les colonnes de L’Équipe en octobre dernier. Malgré ce regrettable épilogue, son dernier match sous les couleurs rouge et bleu aura eu lieu au Groupama Stadium, en mai dernier lors de l’ultime journée d’une saison complètement folle, achevée avec une qualification inespérée en Ligue Europa.

Merci Anthony pour ces 24 années d’engagement et de fidélité 🙌🔴🔵 pic.twitter.com/ar0j1MoC28…

Propos de G. Rousset recueillis par LT.

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com