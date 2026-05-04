OL : la grande réconciliation

L'OL revient de loin et tout le monde en était conscient, ce dimanche soir contre Rennes au Groupama Stadium, où la communion entre un club et son environnement a chassé les jeunes démons rôdant autour du club rhodanien. Ce public aime son équipe qui en est une et rêve désormais de retrouver la Ligue des champions.

Ce n’était qu’un match de Ligue 1, ce n’était qu’une victoire, ce n’était qu’une soirée de foot parmi tant d’autres, et c’était en fait bien plus que tout cela, ce dimanche, au Groupama Stadium. C’est comme si tout ce petit monde réuni dans le stade de Décines avait compris d’où revenait l’Olympique lyonnais, après son succès éclatant contre le Stade rennais (4-2) dans une rencontre où l’enjeu était la 3 e place. Plus de 50 000 personnes — 51 460 selon les écrans géants, sans compter les acteurs principaux — ont vu défiler des images et des démons : les Gones convoqués en rang d’oignons comme des polissons devant les virages après une défaite, les pitreries du cowboy John Textor, la rétrogradation en Ligue 2 l’été dernier et même les récentes déceptions de la fin de l’hiver, dans une moindre mesure.

L’OL revient de loin et cette nuit de mai a semblé acter la grande réconciliation entre un club et son environnement. Les maillots lyonnais grouillaient déjà aux alentours de l’enceinte qu’on aimerait plus proche de la ville à plus de deux heures du coup d’envoi, parce qu’il fallait profiter de l’avant-match, compter les minutes et se mettre à envisager tous les scénarios possibles entre copains ou en famille. Les virages ont commencé à se remplir très tôt, à l’intérieur, et on regrettait presque que ce Lyon-Rennes ne soit pas à guichets fermés en devinant les sièges restés vides. Les absents ont toujours tort et les présents ont eu raison de participer à une fête à laquelle ils ont contribué, à coups de décibels et portés par une équipe profondément joueuse et attachante, comme pour offrir une avant-première de ce que pourraient être les futures soirées de Ligue des champions, puisque la ville des Lumières est proche de retrouver ces merveilleuses étoiles.…

Par Clément Gavard, au Groupama Stadium pour SOFOOT.com