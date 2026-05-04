Une équipe nord-coréenne se rendra en Corée du Sud

Est-ce que ce match-là sera diffusé ? L’équipe féminine nord-coréenne du Naegohyang FC se rendra en Corée du Sud le 20 mai prochain pour y affronter Suwon WFC en demi-finales de la Ligue des champions asiatique. Le vainqueur affrontera en finale les Australiennes de Melbourne City ou les Japonaises du Tokyo Verdy Beleza. Un match qui est donc un petit événement parce que la dernière fois qu’une équipe féminine de football du Nord s’était rendue dans le Sud, c’était en 2014 pour les Jeux asiatiques .

EA pour SOFOOT.com